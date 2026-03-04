Авиакомпания Emirates приостановила авиасообщение с Дубаем
Авиакомпания Emirates может возобновить рейсы из Дубая с 22:59 4 марта
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
Авиакомпания Emirates временно прекратила авиасообщение с Дубаем до 22:59 (по московскому времени) 4 марта, сообщает 360.ru.
Это решение связано с закрытием воздушного пространства во всем регионе, передает аэропорт Домодедово, ссылаясь на сведения, полученные от самой авиакомпании.
Ранее стало известно о том, что авиакомпания Emirates не пускает россиян на рейс из Мальдив в Дубай.
Между тем стоимость билетов из ОАЭ и ближайших стран выросла до 20 тыс. евро.
