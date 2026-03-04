Авиакомпания Emirates приостановила авиасообщение с Дубаем

сегодня в 12:41

Авиакомпания Emirates может возобновить рейсы из Дубая с 22:59 4 марта

Авиакомпания Emirates временно прекратила авиасообщение с Дубаем до 22:59 (по московскому времени) 4 марта, сообщает 360.ru .

Это решение связано с закрытием воздушного пространства во всем регионе, передает аэропорт Домодедово, ссылаясь на сведения, полученные от самой авиакомпании.

Ранее стало известно о том, что авиакомпания Emirates не пускает россиян на рейс из Мальдив в Дубай.

Между тем стоимость билетов из ОАЭ и ближайших стран выросла до 20 тыс. евро.

