Алиев приказал приостановить полеты азербайджанских авиакомпаний в 10 городов РФ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев дал указание авиакомпаниям страны приостановить полеты в 10 российских городов на неопределенный срок, решение принято из-за вопросов безопасности. Об этом сообщает РИА Новости .

«Мы также приостановили полеты российских авиакомпаний из трех российских городов в Азербайджан», — сказал Алиев в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, Баку всегда рассматривает безопасность своих граждан в качестве первоочередной задачи, из-за этого и приняли указанное решение.

25 декабря летевший из Баку в Грозный азербайджанский самолет рухнул вблизи аэропорта Актау. На борту находились 67 человек. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.

Ранее Алиев заявил, что причиной крушения лайнера в Казахстане стали повреждения «вследствие обстрела с земли». Еще он сказал, что Россия должна взять на себя ответственность за падение лайнера Embraer 190, а также выплатить компенсации.