Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу

сегодня в 22:22

«Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу после временных ограничений

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский».

Оба аэропорта вернулись к нормальному режиму работы.

Как пояснили в ведомстве, ограничительные меры применялись в превентивном порядке для гарантии безопасности воздушного движения и пассажиров.

