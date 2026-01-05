Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу
«Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу после временных ограничений
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский».
Оба аэропорта вернулись к нормальному режиму работы.
Как пояснили в ведомстве, ограничительные меры применялись в превентивном порядке для гарантии безопасности воздушного движения и пассажиров.
