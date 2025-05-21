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Аэропорты Домодедово и Жуковский открыли на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения, которые вводились на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский, сняли, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения были сняты в 19:22 по московскому времени. Их вводили с 18:15 для обеспечения безопасности полетов гражданских авилайнеров.

Также ранее прием и выпуск самолетов ограничивали в аэропорту Шереметьево. Затем он снова был открыт.

Аэропорты временно прекращали взлет и посадку самолетов на фоне атаки украинских беспилотников на Московский регион. На протяжении всего дня воздушные гавани периодически ограничивали прием и выпуск воздушных судов.

Между тем в небе над Москвой 21 мая была отражена атака украинских беспилотников. Об уничтожении дронов писал мэр города Сергей Собянин.