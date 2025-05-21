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Средства ПВО отразили атаку еще двух украинских беспилотников на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Военные отразили атаку еще двух украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков вражеских дронов работают специалисты городских экстренных служб.

21 мая украинские военнослужащие предпринимают попытки массовой атаки Московского региона с применением беспилотников. На фоне угрозы временные ограничения в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили и снимали несколько раз.