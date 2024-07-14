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Шереметьево: ограничения по погоде отменены по причине изменений метеосводки

Столичный аэропорт Шереметьево отменил ограничения на взлет и посадку самолетов в связи с изменением метеосводки в Московском регионе, сообщает РИА Новости .

В воскресенье из-за ожидающихся неблагоприятных погодных условий воздушная гавань ввела ограничения на вылет и прилет самолетов. Они действовали с 17:00.

Сейчас прием и отправка самолетов происходят без ограничений согласно расписанию.

Ранее пассажиры пожаловались на большие очереди в московском аэропорту Шереметьево. Они начинались на парковке аэрогавани.