Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку из-за непогоды

Столичный аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку самолетов из-за прогнозируемой непогоды, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

Ограничения действуют с 17:00 воскресенья.

«Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов „Аэрофлота“ в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее», — говорится в сообщении перевозчика.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что все пассажиры данных рейсов проинформированы. Транзитных путешественников «Аэрофлот» заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы. Уже прибывшим пассажирам предоставят обслуживание на время ожидания.

Вылеты из воздушной гавани будут осуществляться по фактической погоде. Пассажиров призвали следить за информацией на сайте авиакомпании и информационных табло аэропортов.

Ранее скандально известная украинка устроила скандал в аэропорту Шереметьево. Из-за вызывающего поведения российские пограничники отправили беженку обратно на родину.