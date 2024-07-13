Послала «русский корабль»: украинка устроила скандал в аэропорту Шереметьево

6 июля Оксане Черкас отказали во въезде в Россию, и она демонстративно устроила скандал. Во время досмотра гаджетов и личных вещей пограничники обнаружили в мобильном приложении банковскую карту с украинским трезубцем и надписью «русский корабль», иди на …».

После этого проверка Оксаны завершилось, и ей объявили, что та поедет не к дочери в Санкт-Петербург, а в родное Северное Причерноморье. Возмущенная отказом женщина устроила скандал и начала снимать на видео соотечественников, которые якобы страдают от действий российских пограничников.

Все видеоролики украинская беженка опубликовала в соцсетях. При этом Черкас не унималась и продолжила скандал уже на просторах интернета, так как была уверена, что российская сторона не пустила в страну «представителя лучшего генофонда».

Позднее выяснилось, что Оксана давно имеет скандальную известность в Сети. В одном из интервью она рассказала, что в РФ приехала давно с недееспособным сыном и дочерью. Проживала у старшей дочки и ее русского мужа в Петербурге.

При этом Оксане зять не нравился, так как не имел собственной квартиры и отапливаемой дачи. Однако хорошие люди согласились приютить женщину в благоустроенном жилье. По мнению Черкас, жителей Харьковской области Россия якобы «отлюбила и бросила», так как не дала сертификатов на жилье, пенсий, пособий и учета стажа.