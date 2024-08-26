Аэропорт Саратова временно задерживает авиарейсы из-за атаки БПЛА на регион

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В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прилеты и вылеты после атаки беспилотников на регион, сообщает РИА Новости .

Саратовский международный аэропорт «Гагарин» не принимает и не отправляет воздушные судна. Авиарейсы временно задерживаются.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовской области сбили БПЛА. Обломки дрона повредили жилые дома.

БПЛА попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» в Саратове. В результате атаки пострадали четыре человека.