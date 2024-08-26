Аэропорт Саратова временно задерживает авиарейсы из-за атаки БПЛА на регион
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прилеты и вылеты после атаки беспилотников на регион, сообщает РИА Новости.
Саратовский международный аэропорт «Гагарин» не принимает и не отправляет воздушные судна. Авиарейсы временно задерживаются.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовской области сбили БПЛА. Обломки дрона повредили жилые дома.
БПЛА попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» в Саратове. В результате атаки пострадали четыре человека.