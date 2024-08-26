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Аэропорт Саратова работает штатно после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Саратова снял временные ограничения на прилеты и вылеты самолетов, которые вводились утром в понедельник из-за атаки украинских БПЛА по региону, сообщает РБК .

Из-за ограничений был задержан один рейс в Москву.

Сейчас аэрогавань работает в штатном режиме.

Ранее средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Саратовскую область. Из-за падения обломков БПЛА были повреждены жилые дома.

В Саратове в результате попадания дрона по жилому комплексу пострадали четыре человека.