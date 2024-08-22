Аэропорт Волгограда работает штатно после атаки беспилотников
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Волгоградский аэропорт снял ограничения на работу после атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.
Диспетчеры, пилоты и наземные службы аэрогавани делали все возможное для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
За время действия ограничений самолеты на запасные аэродромы не направлялись.
Прошедшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область. В связи с ограничениями на использование воздушного пространства аэропорт Волгограда временно ограничил прилеты и вылеты.