Аэропорт Волгограда работает штатно после атаки беспилотников

сегодня в 11:18

Волгоградский аэропорт снял ограничения на работу после атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.

Диспетчеры, пилоты и наземные службы аэрогавани делали все возможное для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

За время действия ограничений самолеты на запасные аэродромы не направлялись.

Прошедшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область. В связи с ограничениями на использование воздушного пространства аэропорт Волгограда временно ограничил прилеты и вылеты.