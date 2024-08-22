Аэропорт Волгограда временно задерживает авиарейсы из-за атаки БПЛА на регион
Прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда временно ограничили после атаки украинских беспилотников на регион, сообщает РБК.
Аэрогавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Ряд авиарейсов задерживается.
Это связано с введенными в регионе ограничениями на использование воздушного пространства.
Ранее стало известно, что на Волгоградскую область была совершена массированная атака украинских БПЛА. В результате атаки загорелся военный объект.