Аэропорт Волгограда временно задерживает авиарейсы из-за атаки БПЛА на регион

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Прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда временно ограничили после атаки украинских беспилотников на регион, сообщает РБК .

Аэрогавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Ряд авиарейсов задерживается.

Это связано с введенными в регионе ограничениями на использование воздушного пространства.

Ранее стало известно, что на Волгоградскую область была совершена массированная атака украинских БПЛА. В результате атаки загорелся военный объект.