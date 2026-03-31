Аэропорт Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами на фоне введения ограничений на использование воздушного пространства в этом районе.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в Росавиации.

Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В это время средства противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников в Ленинградской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.