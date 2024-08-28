Аэропорт Нижнекамска временно не отправляет и не принимает рейсы Транспорт сегодня в 09:28

В аэропорту Нижнекамска с 9 часов по московскому времени действуют временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Ранее аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы. Самолеты, следовавшие в данную аэрогавань, перенаправили в Самару. Причиной для установки ограничений послужила угроза атаки беспилотников ВСУ.