Mash: аэропорт Казани приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ

сегодня в 07:52

Казанский аэропорт на время перестал работать. Об этом сообщает Baza .

Приостановка работы аэропорта, по предварительным данным, связана с риском атаки украинских беспилотников. Некоторые рейсы задерживаются.

Сегодня ночью украинские войска уже пытались атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Так, дроны противника сбили в Ростовской и Воронежской областях.

Ранее ВСУ пытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле. Однако российским войскам удалось сбить беспилотник противника.