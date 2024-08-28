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Самолеты направляют в Самару после закрытия аэропорта Казани из-за угрозы БПЛА

Гражданские самолеты, которые летели в Казань, отправляют на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Дело в том, что казанский аэропорт временно работает с некоторыми ограничениями. В Росавиации отмечали, что такое решение приняли для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

До этого Baza сообщала, что аэропорт Казани перестал работать из-за угрозы беспилотников ВСУ. Некоторые рейсы были задержаны.

Ранее украинские войска пытались атаковать два российских региона с помощью беспилотников. ВС РФ уничтожили дроны противника над Ростовской и Воронежской областями.