Аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации .

Данная мера применяется для обеспечения безопасности полетов.

Ранее такие же ограничения вводились в аэропортах Самары, Пензы и Саратова. Утром в среду они были сняты.

Между тем в Минобороны сообщили, что за ночь над Россией уничтожили 40 украинских дронов. Больше всего (11) беспилотников сбили над Воронежской областью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.