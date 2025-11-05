Аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на полеты
В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Данная мера применяется для обеспечения безопасности полетов.
Ранее такие же ограничения вводились в аэропортах Самары, Пензы и Саратова. Утром в среду они были сняты.
Между тем в Минобороны сообщили, что за ночь над Россией уничтожили 40 украинских дронов. Больше всего (11) беспилотников сбили над Воронежской областью.
