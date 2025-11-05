Средства ПВО уничтожили 40 украинских дронов над Россией за ночь

40 украинских дронов попытались атаковать Россию в ночь на 5 ноября. Они были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

11 беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь — над Ростовской областью. Шесть дронов уничтожили в небе над Курской областью, еще шесть — над территорией Республики Крым.

Пять БПЛА были уничтожены над Брянской областью, два — над Белгородской областью, еще два — над Орловской областью.

Все БПЛА были самолетного типа.

Между тем российские войска сжимают кольцо окружения солдат ВСУ в Купянске под Харьковом. Попытки деблокирования пресекаются. Украинские силы несут потери.

