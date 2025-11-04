Рядом с Купянском в Харьковской области подразделения 6-й армии дальше сжимают кольцо окружения боевиков ВСУ. Противник пытался контратаковать, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска не допустили прорыва 1-й бригады нацгвардии Украины рядом с Петровкой для прорыва к реке Оскол и отхода с левого берега окруженных солдат противника. Было ликвидировано 10 солдат ВСУ и один бронированный автомобиль.

Сжимается кольцо окружения группировки противника с северо-востока рядом с населенным пунктом Петропавловка в Харьковской области. За сутки рядом с Купянском ликвидировали до 40 боевиков, 16 единиц вооружения и военной техники.

Суммарно в зоне ответственности группировки войск «Запада» потери ВСУ составили более 220 военных, пять бронемашин, 21 авто, орудие полевой артиллерий за сутки. Также были ликвидированы шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.

