Росавиация: в аэропортах Самары, Пензы и Саратова сняты ограничения
В трех российских аэропортах сняли введенные ранее ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ночью в аэропортах Самары, Пензы и Саратова были введены ограничения на полеты.
Воздушные гавани не могли принимать гражданские самолеты.
Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Минувшей ночью в Росавиации сообщали, что в ряде других российских аэропортах Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов.
