сегодня в 05:37

Росавиация: в аэропортах Самары, Пензы и Саратова сняты ограничения

В трех российских аэропортах сняли введенные ранее ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ночью в аэропортах Самары, Пензы и Саратова были введены ограничения на полеты.

Воздушные гавани не могли принимать гражданские самолеты.

Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью в Росавиации сообщали, что в ряде других российских аэропортах Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов.

