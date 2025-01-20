Аэропорт Ижевска возобновил работу после временных ограничений

Росавиация сняла все ограничения, которые временно накладывались на работу аэропорта в Ижевске, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По словам представителя Росавиации, воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы в 11:30 по московскому времени. Аэропорт снова принимает и отправляет самолеты.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов — ред.)», — пояснил Кореняко в Telegram-канале.

В период, когда есть воздушная опасность, главная задача экипажей самолетов, авиадиспетчеров и других сотрудников аэропорта — это обеспечить безопасность пассажирам. С этой задачей все успешно справились.

Ранее в Ижевске приостановили работу аэропорта. Официально причина закрытия воздушной гавани не называлась, но такие меры предпринимают, когда есть вероятность вражеской атаки с воздуха.