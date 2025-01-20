Аэропорт Ижевска временно закрыли на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Также на данный момент действуют временные ограничения на работу в аэропортах Казани и Нижнекамска. Официально причины временного закрытия воздушных гаваней не сообщаются, однако такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

В течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной 31 украинский беспилотник.

14 БПЛА уничтожили в Брянской, шесть — в Калужской, три — в Белгородской областях. По два беспилотника сбили в Рязанской и Орловской областях, еще один — в небе над Татарстаном.