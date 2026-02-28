«Аэрофлот» корректирует рейсы в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

В целях обеспечения безопасности воздушных судов и в связи с временным ограничением полетов в воздушном пространстве Ирана, «Аэрофлот» вносит изменения в график работы некоторых направлений. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в официальном Telegram-канале .

В авиакомпании пояснили, что еженедельные рейсы по маршруту Москва — Тегеран, выполняемые по четвергам, сохраняются. Возможность выполнения рейса, запланированного на 5 марта, будет определена в зависимости от продолжительности действия указанных ограничений.

Корректировке подверглись трассы полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартерные рейсы) и на Мальдивы (Мале). Теперь воздушные суда будут следовать по альтернативным, безопасным маршрутам, минуя территорию Ирана. Для рейсов в Абу-Даби, выполняемых на самолетах средней дальности, будет организована промежуточная посадка в Самаре с целью пополнения топливных запасов. В связи с увеличением продолжительности полета, время вылета рейсов из указанных пунктов назначения будет сдвинуто в среднем на 1–2 часа.

Ряд рейсов, соединяющих Москву и Санкт-Петербург с Дубаем, отменяется. Пассажирам данных рейсов будет предоставлена возможность переоформиться на ближайшие доступные вылеты, которые будут осуществлены на более вместительных широкофюзеляжных самолетах.

Путешественникам из Санкт-Петербурга, чьи рейсы отменены, предлагается альтернативный маршрут с пересадкой в Москве. Изменения в расписании на перечисленных направлениях сохранят свою актуальность до того момента, пока не будут восстановлены стандартные безопасные условия для полетов гражданской авиации.

Авиакомпания настоятельно рекомендует пассажирам отслеживать актуальную информацию на электронных табло, в личном кабинете на официальном сайте, а также на информационных стендах в аэропорту и обращать внимание на устные объявления. Для пассажиров отмененных рейсов также доступна процедура возврата средств по билетам.

Приоритетом «Аэрофлота» во всех ситуациях остается безусловная безопасность пассажиров и экипажей.

Ранее сообщалось, что Израиль и Иран закрыли свои воздушные пространства для гражданской авиации в связи с обострившимся конфликтом. Росавиация оперативно отреагировала на ситуацию, рассказав пассажирам о дальнейших действиях.

