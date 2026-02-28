Росавиация: рейсы в Израиль и Иран временно закрыты

Ввиду ограничений на использование воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиаперевозчики совместно с Министерством транспорта и Росавиацией заблаговременно подготовили альтернативные трассы для обеспечения безопасности полетов в государства Персидского залива, об этом сообщила Росавиация в официальном Telegram-канале .

Увеличение протяженности маршрутов приведет к росту продолжительности перелетов. При возникновении такой необходимости рейсы могут быть укрупнены и осуществлены воздушными судами с широким фюзеляжем.

Росавиация также не исключает отмену некоторых полетов российских авиакомпаний в Израиль и Иран. Информацию об изменениях в графике перевозчики будут доводить до пассажиров через свои информационные каналы.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Ирану, затем закрыл свое воздушное пространство для перелетов гражданской авиации. Целью ударов было высшее руководство Ирана.

