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Администрация Щелкова: движение электричек восстановили после ДТП с поездом

Движение электричек в обоих направлениях со станции городского округа Щелково восстановили после столкновения поезда и асфальтоукладчика. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На месте до 07:55 работал восстановительный поезд. Пути оказались целы.

Из-за ЧП ранее были направлены 16 автобусов по маршрутам Воронок — Соколовская и Щелково — Воронок — Соколовская

Рано утром в четверг электричка, ехавшая из Монина в Москву, столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде на улице Первомайской в городском округе Щелково. Рабочий получил травмы и поехал в больницу.

Из-за ДТП сотни жителей Щелково не могли доехать до работы в Москве. Авария перекрыла движение по Ярославскому направлению МЖД.