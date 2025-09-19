Ад на несколько часов: огромная пробка образовалась на Рублевском шоссе
Огромная пробка образовалась на Рублевском шоссе в столице
Фото - © скриншот
В Москве на Рублевском шоссе из-за перекрытий образовалась огромнейшая пробка, сообщает msk1.ru.
Водители не могут проехать 4 км уже в течение двух часов.
Из-за перекрытия также в этом районе встал и МКАД. Пробка растянулась аж на 17 км.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самый длинный затор — на внешней стороне МКАД. На внутренней стороне «красным» отмечены 6 км трассы.
Пробка на Рублевском шоссе растянулась почти на 3 км.
