Ад на несколько часов: огромная пробка образовалась на Рублевском шоссе

сегодня в 11:55

Огромная пробка образовалась на Рублевском шоссе в столице

В Москве на Рублевском шоссе из-за перекрытий образовалась огромнейшая пробка, сообщает msk1.ru .

Водители не могут проехать 4 км уже в течение двух часов.

Из-за перекрытия также в этом районе встал и МКАД. Пробка растянулась аж на 17 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самый длинный затор — на внешней стороне МКАД. На внутренней стороне «красным» отмечены 6 км трассы.

Пробка на Рублевском шоссе растянулась почти на 3 км.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.