В Клину запустят общественный транспорт по улице Мира

Ремонт на улице Мира подошел к концу. Рабочие заменили дорожное полотно, обустроили заездные карманы, расширили участки на поворотах, установили антивандальные остановки и нанесли разметку. Сегодня на улице Мира прошло комиссионное обследование дороги. Специалисты определили готовность участка к запуску на нем общественного транспорта.

«В инспектировании приняли участие сотрудники ГИБДД, перевозчик, специалисты администрации и Клинского городского хозяйства. Единогласно данная дорога была принята в эксплуатацию для автобусного движения. Поэтому для жителей нашего города хорошие новости: в субботу первый автобус пятого маршрута ориентировочно в половину шестого утра уже пойдет по обновленной улице Мира», — рассказал заместитель главы городского округа Клин Владимир Кондратьев.

Сесть в автобус можно будет на остановках у парковки Сестрорецкого парка и рядом с Детской школой искусств им. П. И. Чайковского. Кстати, несмотря на то, что пятый маршрут частный, здесь будут действовать все привычные льготы для жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.