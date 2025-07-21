26 поездов задерживаются в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА

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На железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области из-за падения обломков дронов 26 пассажирских составов задерживаются в пути, сообщает Газета.ru .

Они задерживаются в пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов.

Сейчас скорость движения через ж/д станцию снижена. Работы по ликвидации последствий падения БПЛА координирует оперштаб.

Ранее из-за падения обломков беспилотника в поселке Каменоломни загорелись кровля ж/д вокзала и цветочный магазин в переулке Садовом.