26 поездов задерживаются в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА
На железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области из-за падения обломков дронов 26 пассажирских составов задерживаются в пути, сообщает Газета.ru.
Они задерживаются в пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов.
Сейчас скорость движения через ж/д станцию снижена. Работы по ликвидации последствий падения БПЛА координирует оперштаб.
Ранее из-за падения обломков беспилотника в поселке Каменоломни загорелись кровля ж/д вокзала и цветочный магазин в переулке Садовом.