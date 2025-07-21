Ростовская область отразила атаку дронов: сбиты БПЛА в трех городах
Слюсарь сообщил о последствиях ночного налета на Ростовскую область
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
БПЛА были уничтожены над Новошахтинском, Шахтами и Новочеркасском.
В результате падения обломков в поселке Каменоломни загорелись кровля железнодорожного вокзала и цветочный магазин на переулке Садовом.
Из здания вокзала оперативно эвакуировали трех сотрудников, пострадавших нет.
На месте работают пожарные расчеты, обстановка находится под контролем.