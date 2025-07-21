Ростовская область отразила атаку дронов: сбиты БПЛА в трех городах

Слюсарь сообщил о последствиях ночного налета на Ростовскую область

БПЛА были уничтожены над Новошахтинском, Шахтами и Новочеркасском.

В результате падения обломков в поселке Каменоломни загорелись кровля железнодорожного вокзала и цветочный магазин на переулке Садовом.

Из здания вокзала оперативно эвакуировали трех сотрудников, пострадавших нет.

На месте работают пожарные расчеты, обстановка находится под контролем.