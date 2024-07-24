26 новых электрозарядных станций заработало в Подмосковье

В Подмосковье продолжается реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Установка электрозарядных станций (ЭЗС) производится в разных муниципалитетах региона в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», а также за счет инвестиционной деятельности компаний вне федеральный программы под контролем министерства энергетики региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в эксплуатацию ввели 26 новых «быстрых» ЭЗС ПАО «Евротранс» мощностью от 150 до 300 кВт, воспользовавшись которыми можно оперативно зарядить электромобиль — в среднем за полчаса.

Объекты располагаются по следующим адресам:

г. о. Красногорск: 4 ЭЗС — г. п. Нахабино, 32-й км а/д М-9 «Балтия» (правая сторона), стр. 1.

г.о. Домодедово: 2 ЭЗС — мкр. Западный, вл. «Зорина», стр. 1 (2 ед.).

г.о. Краснознаменск: 2 ЭЗС — г. Краснознаменск, 43-1 км Минского шоссе.

г.о. Пушкинский: 2 ЭЗС — 44-й км а/д М-8 «Холмогоры» (слева), стр. 1; 2 ЭЗС — пос. Лесной, ул. Пушкина, стр. 24.

г.о. Люберцы: 1 ЭЗС — Октябрьский район, ул. Ленина, д. 58.

г.о. Мытищи: 1 ЭЗС — дер. Сухарево, Дмитровское шоссе, стр. 40; 1 ЭЗС — г. п. Пироговский, 200 м восточнее дер. Свиноедово; 1 ЭЗС — Осташковское шоссе, вл. 16.

г.о. Богородский: 1 ЭЗС — г. Ногинск, 55-й км автомобильной дороги М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), правая сторона, дом 1; 1 ЭЗС — г. Электроугли, 26-й км Носовихинского шоссе (1 ед.).

г.о. Раменский: 1 ЭЗС — вблизи с. Кривцы, 51-й км а/д «Москва — Челябинск» (левая сторона); 1 ЭЗС — с. п. Софьинское, дер. Ивановка, стр. 83; 1 ЭЗС — с. п. Гжельское, дер. Кошерово, ММК (Горьковско-Егорьевское шоссе), стр. 1; 1 ЭЗС – с.п. Вялковское, дер. Шмеленки; 1 ЭЗС — г. п. Кратово, с. Игумново, ул. Раменская, д. 1А.

г.о. Подольск: 1 ЭЗС — с. п. Лаговское, вблизи пос. Машинно-испытательной станции, 51-й км Симферопольского шоссе.

г.о. Солнечногорск: 1 ЭЗС — с. п. Пешковское, около дер. Радумля, 49-й км а/д «Москва — Санкт-Петербург», стр. 1.

г.о. Чехов: 1 ЭЗС — с. п. Любучанское, в районе с. Молоди, 55-й км а/д М-2 «Крым», стр. 1.

«Для нас является приоритетом развитие зеленой энергетики и, в частности, увеличение сети электрозарядных станций Подмосковья. Сегодня в регионе работает 519 ЭЗС, из них 228– „быстрых“, мощностью от 150 до 300 кВт, и 291 — „медленных“, мощностью от 3,5 до 22 кВт», — сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Учитывая значительный рост количества электротранспорта в Московской области — в прошлом году он составил более 100% — в Подмосковье будут продолжать активную работу по увеличению количества ЭЗС, отметил он.

«В планах на этот год — установить 140 ЭЗС, в т. ч. 125 „быстрых“ и 20 „медленных“, а в 2025 году — увеличить сеть электрозарядных станций еще на 200 ЭЗС, из них 150 ЭЗС — „быстрых“ и 50 — „медленных“. Таким образом, к концу 2025 году количество зарядных станций для электротранспорта превысит 800 единиц», — добавил Хромушин.

На официальном сайте Минэнерго Подмосковья жители региона могут принять непосредственное участие в выборе мест расположения будущих станций. Для этого опубликован опрос для владельцев электромобилей по ссылке.

Каждый житель Московской области может его пройти, ответив на несколько несложных вопросов. Ответы и предложения обобщаются и направляются для рассмотрения инвестора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.