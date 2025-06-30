160 км адаптированных для маломобильных граждан тротуаров построят в Подмосковье

Более 160 км новых тротуаров, адаптированных для маломобильных граждан, построят в Подмосковье в 2025 году, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

«В этом году мы обеспечиваем доступность маломобильных граждан при строительстве 162 км новых тротуаров», — сказал Марат Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что дополнительно будет адаптирован для удобства жителей 21 км существующих тротуаров.

Министр добавил, что в рамках работ будут сделаны понижения для спуска и подъема на тротуар, установлена тактильная плитка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе важно для всех запустить процесс внедрения доступной среды, так как эта сфера имеет принципиальное значение для качества жизни. Он добавил, что доступная среда начинается с удобных тротуаров и заканчивается удобными пандусами в школах и в поликлиниках.