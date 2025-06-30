Андрей Воробьев: важно запустить процесс внедрения доступной среды в Подмосковье

В Московской области важно для всех запустить процесс внедрения доступной среды, так как эта сфера имеет принципиальное значение для качества жизни, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На повестке — доступная среда. Нам очень важно процесс внедрения (среды — ред.) запустить. Мы увидели большой запрос наших героев, но все прекрасно понимают, что это касается не только героев СВО, которые подняли этот вопрос в Ясенках, в частности — в фонде „Защитник Отечества“. Также это касается и малыша, который едет на самокате, и мамы, которая везет ребенка в коляске, и велосипедиста, который едет на работу. Доступная среда имеет принципиальное значение», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что доступная среда начинается с удобных тротуаров и заканчивается удобными пандусами в школах и в поликлиниках.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.