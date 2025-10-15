110 новых остановок обустроили в Подмосковье
Фото - © Минтранс Подмосковья
Дорожники построили 110 новых остановок на региональных дорогах Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Работы по обустройству новых остановок провели в 25 городских и муниципальных округах Подмосковья. Наибольший объем работ реализовали за пределами городов — в деревнях, селах и поселках, где установили разные типы павильонов типа „Межгород“, включая обновленные павильоны из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом, а также боковыми ударопрочными стеклами с обеих сторон. Для повышения комфорта жителей специалисты Мосавтодора до конца года планируют построить еще более 40 новых остановок с павильонами, на 31 остановке работы ведутся уже сейчас», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Так, для комфортного ожидания транспорта в малых населенных пунктах работы выполнены, в том числе, в деревне Кабаново Богородского округа, на улице Ленинградской в деревне Покровка округа Клин, в деревне Субботино Павлово-Посадского округа, в деревне Мещериново округа Серпухов, на Володарском шоссе в селе Еганово Раменскогоокруга и на улице Урицкого в поселке Уваровка Можайского округа.
В городах дорожные службы устанавливают павильоны типа «Городской стандарт», изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Один из таких павильонов появился на улице Ленточка в микрорайоне Мамонтовка в окрруге Пушкинский.
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.