Житель Серпухова вошел в число лучших по мотоциклетному спорту за 2024 год

Грандиозное награждение по итогам прошлого спортивного сезона в Серпухове собрало более 300 гостей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа была разделена на развлекательную и торжественную часть. Спортсменов чествовали в различных категориях: от шоссейно-кольцевых дисциплин до мотобола и трофи-рейдов. Награждение сильнейших гонщиков со всей России состоялось на торжественной церемонии, собравшей более 300 гостей. Программа мероприятия включала развлекательную часть, а затем чествование победителей в различных категориях — от шоссейно-кольцевых гонок до мотобола и трофи-рейдов.

По итогам сезона 2024 года чемпионом России в классе 200 кросс квадроциклы стал серпухович Андрей Тихонов, ученик 7А класса Гимназии № 1. Кроме того, он стал победителем Кубка России по кроссу на квадроциклах в классе 200.

Победители в различных номинациях получали свои награды из рук Президента Федерации мотоциклетного спорта Александра Джеуса, Первого Вице-президента Александра Яхнича, Вице-президента по связям с общественностью Сергея Барабанова.

Финальный этап личного чемпионата России по спидвею проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.