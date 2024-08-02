Зенитовцу Глушенкову предрекли будущее в Ла Лиге

Эксперт Мор считает, что футболист Глушенков будет играть в чемпионате Испании

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» предположил, что футболист «Зенита» Максим Глушенков может отправиться в один из испанских клубов. По мнению экс-спортсмена, Ла Лига подошла бы зенитовцу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Конечно, он уедет. Если он будет так же играть, то я надеюсь, что мы его через год-два увидим там», — сказал Мор.

Максим Глушенков перешел в стан «сине-бело-голубых» летом. Нападающий заключил с «Зенитом» соглашение сроком до лета 2028 года.

Ранее женская сборная Московской области завоевала золото первенства России по футболу. Девушки выступали среди юниорок до 19 лет и в финале обыграли команду Москвы.

