Сборная Подмосковья завоевала золото первенства России по футболу

сегодня в 19:01

Спортсменки сборной команды Московской области по футболу стали победителями первенства России среди юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче соревнований подмосковным футболисткам противостояла команда Москвы.

Основные события встречи пришлись на ее вторую половину. Кира Даниленкова стала автором первого гола в ворота соперника. Успех закрепила Алина Дресвянская, поставив голевую точку. Матч за «золото» первенства России завершила со счетом 2:0 в пользу подопечных Юрия Савина.

На пути к финалу сборная Московской области уверено обыграла представителей Республики Башкортостан, Астраханской области и Ставропольского края, а также команду Волгоградской области, которая стала бронзовым призером турнира.

Помимо золотых медалей, трем подмосковным спортсменкам были вручены индивидуальные призы. Лучшим игроком команды была признана Анастасия Черноусова, Алина Дресвянская стала лучшим бомбардиром, а Алина Мочунова удостоилась приза лучшего игрока соревнований.

Финальный турнир первенства России по футболу среди сборных субъектов РФ прошел 29 июля в городе Лермонтов Ставропольского края.

Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.