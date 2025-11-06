Врач Ачкасов рекомендовал обращаться к экспертам для безопасных занятий спортом

Заведующий кафедрой спортивной медицины первого МГМУ Евгений Ачкасов заявил, что для достижения спортивных целей и снижения рисков при занятиях спортом рекомендуется обращаться к профессиональным тренерам или спортивным врачам, сообщает Общественная Служба Новостей .

В последние годы интерес к фитнесу и здоровому образу жизни заметно вырос. Многие начинают заниматься спортом и менять питание, чтобы улучшить самочувствие и внешний вид.

Профессор Евгений Ачкасов отметил, что для поддержания здоровья достаточно соблюдать базовые правила: больше двигаться, не переедать, ограничивать жирную и жареную пищу. Однако для достижения конкретных целей, таких как похудение или набор мышечной массы, необходима индивидуальная программа тренировок и питания.

«Если человек хочет правильно похудеть или повысить уровень тренированности, наиболее эффективно это делать с проработанной программой. Тренеры и спортивные врачи помогут подобрать правильную нагрузку и избежать осложнений, например, со стороны сердца или суставов. У некоторых людей могут быть скрытые заболевания, которые проявятся при нагрузках», — пояснил Ачкасов.

Он добавил, что отдельные упражнения могут быть противопоказаны, например, бег при избыточном весе. В таких случаях лучше выбирать велотренажер или плавание. Специалисты помогут определить подходящий формат занятий и снизить риски для здоровья.

Врач подчеркнул, что помощь тренера или спортивного врача — это дополнительная возможность повысить эффективность тренировок и питания. Самостоятельно выстраивать программу можно, если человек здоров и осведомлен о своем состоянии, однако консультация специалиста позволит достичь лучших результатов и избежать ошибок.

