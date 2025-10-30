ВФЛА направит часть прибыли от коммерческих забегов на развитие детского спорта

Всероссийская федерация легкой атлетики и организатор фестивалей Wild Trail договорились перечислять часть выручки от коммерческих забегов на организацию детских спортивных мероприятий. Новая инициатива позволит сделать спорт доступнее для детей, сообщил RuNews24.ru .

В начале 2025 года Минспорт издал приказ, запрещающий взимать заявочные взносы со спортсменов младше 18 лет. Это решение поддержал министр спорта Михаил Дегтярев, который подчеркнул, что детско-юношеский спорт должен финансироваться за счет других источников.

В ближайшее время Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и организатор мультиспортивных фестивалей Wild Trail подпишут соглашение: часть выручки от коммерческих стартов будет направляться на поддержку детского спорта. Средства от стартовых взносов участников марафонов поступят в ВФЛА, которая распределит их на организацию детских соревнований.

Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко отметил, что массовый спорт в России развивается, число участников стартов выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. По его словам, многие любители готовы поддерживать детский спорт, что способствует формированию будущих спортивных успехов.

Соглашение между Wild Trail и ВФЛА стало первым подобным примером в российском спорте. В стране ежегодно проводится более 3 тыс. массовых забегов, в которых участвуют до 1 млн человек. Средний заявочный взнос составляет от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.

Эксперт по спортивному праву Александр Орлов считает, что если направлять хотя бы 2% от взносов на детский спорт, за год можно собрать свыше 100 млн рублей. Это позволит проводить детские старты на высоком уровне и сделать спорт доступнее для детей из разных семей.