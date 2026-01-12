Варвара Артюхова из Подмосковья выиграла серебро на этапе Кубка России по сноуборду

Сноубордистка Варвара Артюхова из Московской области заняла второе место на IV этапе Кубка России в дисциплине «параллельный слалом-гигант», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Артюхова, представляющая спортивную школу олимпийского резерва «Истина» из Истры, завоевала серебряную медаль на IV этапе Кубка России по сноуборду. Соревнования проходили в городе Куса Челябинской области с 9 по 12 января 2026 года.

В женском зачете дисциплины «параллельный слалом-гигант» первое место заняла Полина Каримова из Красноярского края, а третьей стала София Надыршина из Сахалинской области.

Этапы Кубка России проходят в рамках федеральной программы «Спорт России». Следующие соревнования состоятся с 18 по 22 января в Красноярском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.