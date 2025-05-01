В Воскресенске прошла тренировка в рамках проекта «Футбольное долголетие»

30 апреля прошла первая в этом году тренировка представителей старшего поколения в рамках местного проекта «Футбольное долголетие», сообщили в пресс-службе Воскресенского округа.

Проект призван содействовать активному вовлечению граждан старше 60 лет в спортивную жизнь общества. Кроме игр и турниров, участники проекта будут участвовать и в социально-значимых мероприятиях, таких как посещение школ и детских домов с лекциями о здоровом образе жизни и спорте, организация встреч со спортсменами, участие в дворовых турнирах и тренировках.

«Проект нацелен на представителей старшего поколения. Он не только укрепит здоровье участников, но и станет инструментом социализации и личностного развития», — отметил руководитель фракции «Единая Россия в Совете депутатов городского округа Воскресенск, координатор местного партпроекта Сергей Слепов.

«Футбольное долголетие» положительно влияет на детей и внуков игроков, которым старшее поколение своим участием подаёт отличный пример, прививает любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Ранее команда округа Подольск стала абсолютным победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.