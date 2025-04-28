сегодня в 20:30

В Щелкове 350 школьников приняли участие в забеге «Космическая верста»

На стадионе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» прошли соревнования в рамках Первенства по кроссу на дистанции «Космическая верста». Мероприятие проводится на ежегодной основе и посвящается памяти первого летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Директор УСК «Подмосковье» и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Кирилл Андреевич Строков принял участие в церемонии открытия соревнований и награждении участников. Также на церемонии открытия за участие в мероприятиях патриотического проекта «Успех V Единстве поколений» и активную гражданскую позицию Ирине Сергеевне Анашкиной была вручена почётная благодарность.

В общей сложности в забегах приняло участие порядка 350 учащихся из 20 общеобразовательных учреждений городского округа Щелково.

Ребята соревновались в двух возрастных группах: старшие юноши и девушки 9-11 классов — дистанция 800 м., а также юноши и девушки 7-8 классов — дистанция 400 м.

Главным судьей соревнований выступил Юрий Владимирович Данилов, почетный работник общего образования Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.