В России отреагировали на отказ Пакистана в проведении футбольного матча
РФС «разочарован» в позиции Пакистана по товарищеской футбольной встрече
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказал разочарование из-за отказа сборной Пакистана сыграть с командой России, пишет «Спорт-Экспресс».
Матч России и Пакистана должен был пройти 11 октября в России, все условия были согласованы.
Однако, потенциальный соперник неожиданно отказался от встречи из-за поздней даты согласования мероприятия с властями страны, указано в публикации.
«РФС продолжает убеждать коллег провести матч, но крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — сообщил Митрофанов.
Спортивный функционер добавил, что РФС продолжает вести переговоры с Пакистаном.
Новая дата игры, предложенная на ноябрь, не устроила российскую сторону.