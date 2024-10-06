В России отреагировали на отказ Пакистана в проведении футбольного матча

РФС «разочарован» в позиции Пакистана по товарищеской футбольной встрече

Матч России и Пакистана должен был пройти 11 октября в России, все условия были согласованы.

Однако, потенциальный соперник неожиданно отказался от встречи из-за поздней даты согласования мероприятия с властями страны, указано в публикации.

«РФС продолжает убеждать коллег провести матч, но крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — сообщил Митрофанов.

Спортивный функционер добавил, что РФС продолжает вести переговоры с Пакистаном.

Новая дата игры, предложенная на ноябрь, не устроила российскую сторону.