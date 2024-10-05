РФС отклонил предложение Пакистана провести матч сборных в ноябре

Российский футбольный союз (РФС) отклонил предложение Пакистана о том, чтобы провести товарищеский матч сборных команд в ноябре, сообщает Газета.ru .

Как написал Geo News, РФС пытался договориться с командой Пакистана о товарищеском матче в октябре, но она отказала из-за нехватки времени.

В ответ Пакистан предложил провести игру в ноябре, но тогда не согласился РФС.

Кроме того, ранее сборная Танзании по футболу сообщила, что не сможет сыграть с Россией в октябре. Там заявили, что у команды плотный график, поэтому в 2024 году подобная встреча вряд ли возможна.

5 сентября российская сборная в Ханое провела товарищеский матч с вьетнамской командой. Он закончился со счетом 3:0. 7 сентября планировалась встреча сборными РФ и Таиланда, но ее отменили из-за мощного тайфуна, обрушившегося на Ханой.