Матч сборной России и Таиланда отменили из-за тайфуна «Яги»

Встреча российской и тайской сборных по футболу во Вьетнаме, запланированная на субботу, отменена из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале РФС.

6 августа супертайфун «Яги» обрушился на Китай. Он движется на запад. Как пишут СМИ, это второй по мощности тайфун в 2024 году, у которого скорость ветра усиливалась до 234 км/ч. В субботу шторм ожидается во Вьетнаме.

Решение об отмене игры принималось с учетом количества выпавших осадков, а также прогноза погоды на сутки в Ханое.

Местные власти посоветовали жителям вьетнамской столицы оставаться дома в непогоду и не выходить на улицу.

Товарищеский матч между сборными РФ и Таиланда должен был пройти в субботу, 7 сентября. Игра планировалась на стадионе Ми Динь в Ханое, Вьетнам.