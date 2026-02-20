В Реутове прошел третий тур школьной лиги по баскетболу 3х3

Третий тур Единой школьной лиги по баскетболу 3х3 среди юношей прошел 19 февраля в спортзале гимназии Реутова. По итогам всех игр определят команду, которая представит город на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В матчах приняли участие команды школ №1, 3, 4, 7, 8 и 10, а также лицея и гимназии. Игры прошли в динамичной и напряженной борьбе. В перерывах спортсмены обсуждали с тренерами тактику и анализировали сильные и слабые стороны соперников.

Поддержать участников пришли одноклассники. Болельщики активно аплодировали и скандировали кричалки, создавая атмосферу настоящего турнира.

Единая школьная лига — региональный проект, созданный в октябре 2024 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Соревнования направлены на популяризацию спорта и формирование здорового образа жизни у школьников. В рамках лиги проходят турниры по футболу, футзалу, волейболу и баскетболу 3х3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.