В Раменском прошел финал «Кубка Святых Воинов Руси», посвященный Николаю II

В воскресенье, 24 мая, на универсальной спортивной арене Раменского прошел финал всероссийского проекта «Кубок Святых Воинов Руси», приуроченный ко дню рождения святого Царя-страстотерпца Николая II, сообщает пресс-служба Общероссийского общественного движения «Сорок Сороков».

Организатором выступило само движение «Сорок Сороков» при поддержке Благотворительного фонда «Русский Крест», Патриаршей комиссии по спорту, Федерации бокса России, Всероссийской федерации самбо и Федерации армейского рукопашного боя России (ФАРБ).

Церемония открытия началась с молебна перед иконой Николая II, который провел благочинный Раменского округа игумен Никодим. Финал объединил победителей отборочных этапов, посвященных Александру Пересвету, Федору Ушакову и другим святым воинам. На площадке встретились спортсмены из разных регионов, олимпийские чемпионы, ветераны СВО, духовенство и более тысячи зрителей.

В программу финала вошли соревнования по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою. Победителей наградили медалями и призами.

Организаторы отметили, что проект реализуется в русле государственной политики по патриотическому воспитанию молодежи. «Кубок Святых Воинов Руси» стал воплощением принципов верности долгу, смирения и любви к Отечеству.

Как отметил координатор движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин, финал логически завершил годичный круг памяти — от Пересвета до Царя-страстотерпца. Проект планируется продолжить в новом сезоне.

