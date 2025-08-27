сегодня в 17:26

В Подольске с 1 сентября школьники смогут заниматься самбо в 26 секциях

В Подольске благодаря президентскому проекту «Самбо в школу» занятия спортом станут доступными для всех подольских школьников. Уже закуплено новое оборудование, и с 1 сентября занятия по самбо будут проходить в 26 зданиях 22 школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На рабочей встрече под руководством заместителя главы округа Евгения Градскова с председателем комитета по образованию и руководителем местного отделения Федерации самбо Московской области обсудили важные вопросы развития проекта «Самбо в школу».

На данный момент проект успешно реализуется в пяти учебных заведениях, в том числе в инновационном корпусе гимназии имени Подольских курсантов, школе № 14, гимназии № 4, школе № 32 и школе «Бородино».

Занятия проводятся в рамках внеурочной деятельности и кружков дополнительного образования, что позволяет школьникам познакомиться с этим видом спорта в удобное время.

Подготовка кадров ведется комплексно. В шести школах уже определены тренеры, а в 15 учебных заведениях проведены собеседования с учителями физкультуры, которые будут проводить начальную подготовку по самбо. Планируются регулярные мастер-классы для повышения квалификации педагогов.

Проект «Самбо в школу» получил всестороннюю поддержку и активно развивается, открывая новые возможности для физического развития подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.