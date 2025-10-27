В Подольске открыли бесплатные секции по самбо, карате и чирлидингу

В Подольске в 2025–2026 учебном году открыли бесплатные секции самбо, карате, тэг-регби, гимнастики, чирлидинга, пионербола, флорбола и игры в городки. Всего около 22 тыс. юных подольчан выбирают спорт в кружках и секциях округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Власти округа делают все возможное, чтобы сделать более доступными спортивные занятия. В рамках внеурочной деятельности в школах на постоянной основе работают десятки секций. В том числе таких единоборств, как самбо, карате, тхэквондо, дзюдо, бокс. Есть по командным видам спорта, например футболу, баскетболу, волейболу, тэг-регби. Еще одно направление охватывает фитнес-аэробику, ритмику, художественную гимнастику. Среди интеллектуальных игры представлены шахматы и шашки. Также дети могут заниматься спортивным туризмом, чирлидингом, настольным теннисом, плаванием, спортивным ориентированием.

Особого внимания заслуживает развитие секции самбо, пять секций открыли в прошлом учебном году. В новом году занятия начались еще в 19 школах округа. В настоящее время этим видом единоборств занимаются более 1 000 учащихся. Интерес к национальным спортивным традициям растет.

Социальные сертификаты расширяют возможности. Дополнительные бесплатные занятия доступны через систему персонифицированного финансирования с использованием социальных сертификатов, а также в учреждениях дополнительного образования.

Благодаря этому школьники посещают секции акробатики и гимнастики, бадминтона и тенниса, восточных единоборств и борьбы, а также ритмической гимнастики, спортивных бальных танцев и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.