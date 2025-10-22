В Подмосковье в рамках проекта «Шахматы для СВОих» открылись 12 клубов

В Подмосковье в рамках проекта «Единой России» «Шахматы для СВОих» открылись 12 шахматных клубов, передает пресс-служба партии.

Торжественная церемония прошла в Балашихе, ее провел гроссмейстер, сенатор Сергей Карякин. Шахматные клубы станут частью системной программы «Единой России» по социальной адаптации и реабилитации участников СВО.

В ходе церемонии был организован телемост с другими округами региона, где открылись аналогичные клубы: это Домодедово, Красногорск, Подольск, Жуковский, Одинцово, Коломна, Дубна, Раменский, Серпухов, Химки и Реутов. В Реутове шахматный клуб был открыт еще в декабре 2024 года в качестве пилотного проекта. После подписания соглашения об открытии клубов Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с ветеранами СВО и их семьями.

«Этот день знаменует начало важного этапа в развитии шахматного движения в регионе. Для меня особенно значимо, что именно Подмосковье стало первым регионом, где проект реализуется системно и масштабно. Главная цель проекта — поддержка участников и ветеранов СВО, а также их семей. Шахматы здесь выступают инструментом интеллектуальной реабилитации, социальной адаптации и общения. Я выражаю благодарность „Единой России“, правительству Московской области, Ассоциации ветеранов СВО, Федерации шахмат Московской области, администрации городского округа Балашиха и администрациям городских округов региона за поддержку и совместную работу», — сказал Сергей Карякин.

По его словам, в клубах будут проходить регулярные занятия, турниры и мастер-классы. Все они работают по единому стандарту: подготовленные наставники, современный инвентарь и методическая база.

Как отметила депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Подмосковье Алла Полякова, проект «Шахматы для СВОих» — еще один инструмент поддержки защитников Отечества.

«Для всех нас поддержка военнослужащих стоит на первом месте. Проект „Шахматы для СВОих“ — еще один реальный инструмент помощи тем, кто защищает нашу страну. Шахматные клубы станут частью системной программы партии „Единая Россия“ по социальной адаптации, реабилитации и вовлечению участников СВО в активную жизнь», — подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, член Генсовета «Единой России», председатель Ассоциации Ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков обратил внимание, что дело не только в самой игре.

«Шахматы — мощный инструмент для интеллектуального развития и адаптации. Я убежден, что каждый шахматный клуб — это не просто место, где можно прийти и сыграть партию. Это место, где удается пообщаться, получить какую-то помощь», — добавил Кирилл Лосунчуков.

Отметим, с 2022 года в Подмосковье ежегодно проводится Кубок Сергея Карякина — одно из крупнейших шахматных мероприятий региона, которое объединяет тысячи участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.