В Подмосковье состоится открытое первенство по плаванию в ластах

В плавательном бассейне «Сатурн» 2 марта пройдет открытое первенство Раменского муниципального округа по плаванию в классических ластах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования проводят с целью популяризации плавания в ластах в регионе, повышения мастерства спортсменов и выявления сильнейших, а также пропаганды здорового образа жизни.

К участию допускаются спортсмены в составе сборных команд и лично в возрасте от 8 лет и старше. Главное условие — пройти медицинский контроль у врача.

Спортсмены будут бороться за победу в трех номинациях: плавание в классических ластах на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м. Среди них разыграют 28 комплектов медалей. Победители и призеры соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места, будут награждены грамотами и медалями соответствующих степеней.

Начало соревнований в 10:30. Вход для зрителей и болельщиков свободный.

Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.